Arriva Formentor, il Suv nativo del brand Cupra

Formentor è il primo modello nativo Cupra, cioè progettato espressamente per il giovane brand e non derivato da un modello Seat (come Cupra Ateca per intenderci). Lo styling è in effetti originale, più curato e che esprime maggior dinamicità, ben piazzato su cerchi in lega da 19 pollici a dispetto della mole agile (in tutto è lungo meno di 4,5 metri). Gli interni della Launch Edition si presentano eleganti e confortevoli, con sedili sportivi avvolgenti in vera pelle di colore Petrol Blu e Nero. Non difetta la versatilità propria dei Suv, con un bel bagagliaio da 420 litri (450 per le versioni senza trazione integrale).

Il potente motore turbo si avvale di un impianto di sovralimentazione innovativo, con un circuito di ricircolo del turbocompressore inedito. Il cambio automatico DSG a 7 rapporti e tecnologia shift-by-wire scollega la trasmissione meccanica al motore, utilizzando segnali elettronici per il passaggio da un rapporto all’altro, così da aumentare l’efficienza e ridurre il rumore e le vibrazioni nell’abitacolo.

Gli interni prevedono il volante racing, il navigatore con display touch da 12 pollici, il Virtual Cockpit da 10,25 pollici con connettività diffusa e chiamata di emergenza e-Call. I prezzi di Cupra Formentor partono da 46.250 euro, la Launch Edition costa 49.500 euro. Varie le formule di noleggio a lungo termine e con finanziamento, anche per i clienti business.