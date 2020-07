Ateca, per Seat e Cupra il modello più importante

Design dicevamo, la nuova Seat Ateca 2020 ha un frontale di nuovo disegno e accoglie gruppi ottici moderni ed efficaci a LED. Allʼinterno crescono gli equipaggiamenti, con la connettività sia in-car con accesso wireless ad Android Auto e Apple CarPlay sia out-car con Seat Connect. I comandi vocali rispondono al messaggio di saluto “Hola Hola”, ciò che dà un tocco esotico al Suv latino, ma il valore aggiunto sta nel nuovo sistema dʼinfotainment da 9,2” pollici. Ateca 2020 vanta un nuovo equipaggiamento comfort, che comprende il volante riscaldato e il parabrezza Climacoat con rivestimento invisibile.

Debutta nella gamma Seat un inedito allestimento Xperience, dal carattere specificamente off-road, che va ad aggiungersi agli esistenti Reference, Style e FR. Nella dotazione di sicurezza sono compresi l’Adaptive cruise control predittivo, il Pre-Crash Assist, l’Emergency Assist e il Trailer Assist che già conosciamo su alcuni modelli Volkswagen.

Nella gamma motori manca lʼibrido, ma non lʼefficienza. A benzina è possibile optare per il 3 cilindri 1.0 da 110 CV e cambio manuale e il 4 cilindri 1.5 da 150 CV, disponibile sia con cambio manuale che a doppia frizione DSG e anche con trazione integrale 4Drive. I diesel hanno cilindrata 2.0 e potenze di 115 e 150 CV, e anche in questo caso il cambio DSG e la trazione 4Drive sono opzioni per la versione più potente.

Il culmine dellʼofferta sta però nel 2.0 TSI da 300 CV di Cupra Ateca, il Suv prestazionale del neonato marchio Cupra. Ha il cambio DSG a 7 rapporti e la trazione 4Drive, ma anche la regolazione adattiva dell’assetto ed è in grado di passare da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi. Vedremo tutti i nuovi modelli a inizio autunno.