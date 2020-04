Il “passo” sportivo di Cupra Ateca

Ateca , il primo dei Suv del brand sportivo Cupra , arriva nei dintorni di Davos, in Svizzera. E lì sale sul Passo Flüela, a 2.350 metri di altitudine e dopo 27 km di curve per 37 tornanti. Un modo per dimostrare la robustezza e lʼaffidabilità del suo sistema moto-propulsore, forte di 300 CV e della trazione integrale 4Drive .

Il modello che vediamo nelle immagini è la Ateca Limited Edition, una versione super equipaggiata e prodotta in serie limitata di 1.999 pezzi del Suv spagnolo. Il primo aspetto del modello resta comunque quello prestazionale, che si deve al poderoso 4 cilindri turbo benzina 2.0 a iniezione diretta. Oltre alla potenza, eroga 400 Nm di coppia massima e accelera da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi. Siamo molto oltre le potenzialità di un Suv medio per famiglie, le cui fattezze nascono da quelle delle “normali” Seat Ateca.

Il cambio è il DSG a doppia frizione e 7 rapporti, di derivazione Volkswagen (come tutti i componenti Seat e Cupra). Il plus sta invece nellʼimpianto di scarico Akrapovic, nei freni Brembo potenziati e nello Sterzo progressivo, che regalano una dinamica di marcia di assoluta eccellenza. Il look denota esclusivi cerchi in lega da 20 pollici color rame, che meglio si adattano alla carreggiata più larga del Suv, mentre vari elementi in fibra di carbonio aggiungono un tocco di eleganza e migliorano le prestazioni aerodinamiche di Cupra Ateca Limited Edition.

Per la distribuzione di questa serie speciale, Cupra ha scelto una nuova strada di prenotazioni online su manifestazioni dʼinteresse. I prezzi non sono ancora stati diffusi, ma la versione base di Cupra Ateca parte da 45.000 euro circa.