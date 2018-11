Cupra Ateca, il Suv da 300 CV per iniziare

Il motore di Cupra Ateca è il 2.0 turbo benzina da 300 CV, che eroga anche una formidabile coppia massima di 400 Nm, che fanno sfrecciare il “cattivissimo” Suv spagnolo da 0 a 100 km/h in appena 5,2 secondi. La velocità massima omologata è di 247 orari! Il cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti è stato opportunamente modificato, per adattarsi alla trazione integrale 4Drive, capace di analizzare in tempo reale le condizioni della strada e lʼaderenza di ciascuna delle ruote, per fornire sempre la giusta trazione. Le modalità di guida disponibili sono ben 6: Normal, Sport, Individual, Snow, Off-road e la più sportiva di tutte Cupra. Le sospensioni adattive DCC di serie.