Seat lancia su Ateca il livello sportivo FR

Il livello FR arricchisce una gamma già molto ampia e articolata. Sul mercato italiano Seat Ateca è distribuito nei 4 livelli Style, Advance, XCellence e Business, ma questa FR è senza dubbio la più dinamica, anche nel look. Spiccano i paraurti specifici, le minigonne laterali e le barre nere sul tetto, i cerchi in lega da 19 pollici con pneumatici 245/40. Di serie sono pure i fari fendinebbia a LED e lo spoiler posteriore. Il bagagliaio, forte di una capienza di 485 litri, si avvale di un portellone ad azionamento elettrico. Gli interni esprimono unʼulteriore dose di sportività, con il volante in pelle con cuciture rosse, la pedaliera e il battitacco in alluminio, i sedili in Alcantara. Un rivestimento in pelle è proposto in opzione.