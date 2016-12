Suv, entra in scena Seat con Ateca

Il primo Suv Seat ha un look piuttosto tradizionale, cosa normale per essere la “prima volta” che la Casa spagnola si cimenta nel segmento. Si notano in particolare, nelle linee squadrate e robuste, i proiettori Full Led di grande intensità luminosa, i fendinebbia con funzione cornering per seguire il raggio di curva e le fiancate alte. Seat Ateca può contare su una gamma motori evoluta, benzina e diesel tutti Euro 6 e tutti turbo, per potenze comprese fra 115 e 190 CV. Spicca fra tutti il “piccolo” 3 cilindri TSI di cilindrata 1.000, un vero campione di vivacità (115 CV) ed efficienza consumi ed emissioni. Non mancano i cambi a doppia frizione DSG e la trazione 4x4 sulle versioni top di gamma.