Seat, lʼexploit e il lancio di Cupra Formentor

Il 2020 è lʼanno per spingere il pedale sullʼacceleratore. Seat ha chiuso il 2019 alla grande, 575 mila auto vendute , mai aveva fatto meglio in 70 anni di storia, così è arrivato il momento di pensare in grande. Lo fa con la nuova generazione di Leon , con motorizzazioni ibride plug-in e con il lancio del brand sportivo Cupra attraverso il Suv Formentor .

Costata 1,1 miliardi di euro di investimenti, la quarta generazione di Seat Leon è sempre più grande, ricca di contenuti e tecnologica. La “cugina” spagnola della Volkswagen Golf 8, con la quale condivide tanto, ma proprio tanto tanto, dai gruppi ottici a LED ai sistemi motore-trasmissione fino agli interni. Qui ad esempio cʼè il nuovo Cockpit digitale, che si avvale di uno schermo da 10,25 pollici e con tutte le funzioni connesse possibili e immaginabili. Ampia la gamma motori, che conta su benzina, diesel, ibride benzina/metano e le nuove versioni mild-hybrid eTSI da 110 CV e 150 CV e plug-in eHybrid da 204 CV.

Al Salone di Ginevra avrebbe dovuto fare il suo esordio globale come veicolo della produzione di serie anche Cupra Formentor, il primo veicolo del nuovo marchio. Poco male, lo vediamo in questo video a Maiorca, lungo le strade che recano proprio al Cap Formentor (da cui prende il nome). Il Suv è lungo 4,450 metri e largo 1,84, ma non è molto alto (1,51 metri), ciò che gli dona una linea slanciata e dinamica, che ricorda un poʼ i crossover Infiniti. Non male la capacità del bagagliaio, 450 litri.

Cupra Formentor è un Suv potente, che al top di gamma conta sul motore 2.0 TSI turbo benzina da 310 CV, abbinato al cambio a doppia frizione DSG e alla trazione integrale 4Drive. Ma cʼè anche la versione ibrida plug-in, con un 1.4 TSI da 150 CV abbinato a un motore elettrico da 115 CV con batteria agli ioni di litio da 13 kWh, che insieme sviluppano una potenza di sistema pari a 245 CV e con 400 Nm di coppia. Brillante ma anche efficiente, ché assicura unʼautonomia di marcia di 50 km in modalità totalmente elettrica.