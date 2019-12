Volkswagen Golf 8, lʼauto che guarda sempre avanti

Che dire: una Golf non delude mai . Non può, se due clienti su tre lʼhanno ricomprata nel corso dei suoi 45 anni. Significa che si è ossidata nelle abitudini di guida degli automobilisti. La nuova serie della più amata dagli europei (e dagli italiani, 2,5 milioni di unità vendute dal 1974 a oggi) conferma tutto: è solida, affidabile, super sicura , ma anche pratica e divertente da guidare.

Tgcom24 è andata a Porto per provarla e scoprirne i nuovi tratti, più tecnologici che estetici. Prima novità: la versione ibrida, una soluzione mild con unità elettrica a 48 Volt che assiste il più potente dei motori a benzina in gamma: il 1.5 da 150 cavalli. Ma più che essere la prima Golf ibrida, Volkswagen ci tiene a definirla la prima ibrida firmata Golf, invertendo un cliché che oggi tende a trascurare il prodotto per concentrarsi sul tipo di alimentazione. La Golf è la Golf, prima di ogni altra cosa, e se cʼè tanta nuova tecnologia a bordo è perché serve a farci viaggiare meglio, in totale comodità.

E qui veniamo al secondo aspetto: la tecnologia. I sistemi di ausilio alla guida sono stati tutti inseriti a bordo della Golf 8 e sono di serie fin dal primo allestimento, rispettando il Level 2 di guida assistita. In Portogallo abbiamo provato le due versioni top di gamma della nuova generazione: la 2.0 TDI a gasolio 150 CV (prezzo di 35.750 euro) e la 1.5 eTSI 150 CV, turbo benzina son unità elettrica a 48 Volt (32.650 euro ), entrambe con cambio automatico DSG a doppia frizione. Ma il manuale a 6 marce è comunque ben presente in gamma.

La prima qualità stradale è quella che in Volkswagen chiamano “super handling”: lʼauto si guida davvero con un dito, ha una tenuta di strada eccezionale, una precisione di sterzata che è figlia della qualità meccanica e dellʼelettronica predittiva, capace cioè di evitare gli ostacoli con uno zig-zag naturale che lascia a bocca aperta. Va bene non distrarsi (mai farlo, chiaro!), ma la nuova Golf è una garanzia! Ed è pure divertente, complice le potenti motorizzazioni da 150 cavalli, così inserendo la modalità “sport” l’auto decolla, diventa super scattante e aggressiva, per un piacere di guida entusiasmante.

Dentro è super confortevole, sedute larghe e comode e dietro molto spazio. Ma è anche la Golf più tecnologica di sempre: è sempre connessa e il cockpit innovativo include uno schermo Active Info Display 10,25 pollici di serie, più a richiesta un altro schermo da altrettanti 10,25”. In Italia la Golf 8 è già ordinabile, in due versioni Life e Style, più la speciale First Edition. La gamma motori si compone dei benzina 1.0 TSI 110 CV, 1.5 TSI 130 CV, 1.5 eTSI 150 CV DSG, a gasolio due TDI due litri 115 e 150 CV. Prezzi da 25.750 euro.