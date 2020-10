Nuova Citroen C3, quante frecce nellʼarco!

Mai un restyling è stato così deciso, incisivo, eppure se si guarda con occhi distratti la nuova Citroen C3 , parrebbe che sia rimasta la stessa del modello in uscita. Il fatto è che il modello è vincente, costantemente nella top five europea di segmento B e in Italia ne sono state vendute 140.000 unità , perciò Citroen non voleva cambiarne il look dʼinsieme. Di fatto, però, la compatta 5 porte francese ha tante cose nuove.

Tgcom24 è andata sul lago di Lecco per scoprire la nuova C3, provata nella motorizzazione 110 CV benzina con cambio a 6 marce. La prima presa di contatto riguarda proprio unʼattenta valutazione del design. Tutto nuovo è il frontale, il disegno dei gruppi ottici a Led e la firma a V (di serie su tutte le versioni), e nuova è anche la griglia di collegamento. La fiancata aggiunge passaruota più grandi e inediti cerchi in lega da 16 e 17 pollici, ma soprattutto debuttano nuovi Airbump, con tre protezioni separate in basso sulla fiancata. La carrozzeria offre al cliente un ventaglio inesauribile di combinazioni: 97 colori!

Lʼabbinamento di questi è poi con due diversi ambienti interni e con i tre allestimenti Live, Feel e Shine, ma ci sono anche un paio di pacchetti inediti e la serie speciale C-Series nellʼesclusiva tinta Deep Red. Come dire, ognuno può disegnarsi la propria Citroen C3, valorizzando una personalità che già eccelle nel segmento B, vuoi per lʼaltezza significativa del cofano (vista dallo specchietto retrovisore sembra un grande Suv), vuoi per la spaziosità degli interni e del bagagliaio: 300 litri in configurazione normale.

Se guardiamo gli interni e gli equipaggiamenti, abbiamo lʼulteriore conferma che il restyling è stato proficuo. I sensori di parcheggio anteriori sono ora di serie e i sedili sono adesso più confortevoli, merito della schiuma morbida sotto il tessuto che qualifica il comfort al livello dei modelli Aircross (C3 e C5). I servizi connessi sono sempre più richiesti, anche nei segmenti popolari, e così ecco la C3 accogliere il Connect Assist, che garantisce la navigazione connessa e la compatibilità con gli smartphone Android e Apple. Lo schermo touch da 7 pollici è forse un poʼ troppo in basso e per gestirlo occorre purtroppo abbassare lo sguardo, col rischio che scatti il “Coffee Break Alert” (di serie).

Nessuna novità sul fronte delle motorizzazioni, ma a ben guardare anche qui è stata operata una precisa scelta strategica. Citroen propone 5 motori a benzina e soltanto un diesel (un 100 CV con cambio a 5 marce), lasciando intendere che sarà lʼalimentazione a benzina a dettare legge sul mercato. Nella nostra prova abbiamo testato il PureTech 110 CV, un 3 cilindri vivace e sprintoso, ma in gamma cʼè anche lʼ83 CV che ha il vantaggio di poter essere guidato dai neopatentati.

Nel percorso misto fra i tornanti del lago, apprezziamo le buone sospensioni, che non sono le super adattative della C5 Aircross ma assorbono bene le sollecitazioni ed evitano il rollio, trasmettendo sempre un’ottima sensazione di sicurezza. Listino da 14.100 euro, ma il momento è buono per scovare le tante promozioni in atto sul mercato, e così la nuova C3 può scendere fino a 9.900 euro con finanziamento e 10.900 senza.