Citroen C3 Aircross, tecnologia e comfort

Il successo di Citroen C3 Aircross è facile: ha la personalità e lʼassetto di un piccolo Suv, ma il carattere è quello di una stradista, a suo agio in città e fuori. LʼOltrepò Pavese e i colli piacentini sono quasi un invito a provare la versatilità del crossover francese, e Tgcom24 non si è lasciata sfuggire lʼoccasione di guidarlo, nella versione diesel BlueHDi 120 CV con cambio automatico e allestimento Shine .

Lanciato nel 2017, C3 Aircross ha conquistato 40 mila italiani, una bella fetta delle 260 mila unità vendute nel mondo. Dopo la C3 è il modello più venduto da Citroen. Ci sono poi due altre ragioni che ne spiegano il successo: la prima, le 12 funzioni di assistenza alla guida, quelle di “livello 2”, ad esempio Head-Up Display a colori e Park Assist, cosa più unica che rara nel segmento dei B-Suv. Seconda, una funzionalità esaltata alla massima potenza, basti pensare che il bagagliaio di quasi 1.300 litri (a sedili posteriori reclinati) sfida quelli di una station wagon di segmento C/D. Sedili posteriori che scorrono su binari per 15 centimetri, variando la capacità normale del bagagliaio, con 5 passeggeri a bordo, tra 410 e 520 litri.

Un crossover comodo, spazioso, con le sedute migliori che è possibile immaginare, ideale per gli italiani che lʼhanno accolto come prima auto di famiglia. E che si guida anche molto, molto bene: C3 Aircross è il classico veicolo coraggioso che si difende bene su ogni tipo di terreno. La nostra versione Shine (top dei 4 allestimenti) ha il Grip Control, un sistema di trazione anteriore che offre buone performance in salita e la miglior aderenza su qualsiasi fondo stradale. Sorprende il comfort anche su brecciolino e “ghiaioline”, volutamente presenti nei borghi che abbiamo visitato. Il Grip Control funziona secondo 5 modalità a nostra scelta ‒ Standard, Sabbia, Fuoristrada, Neve, ESP Off ‒ e si abbina allʼHill Assist Descent per discese a velocità controllata.

Qualità esagerata per la categoria. Citroen ha disposto sulla C3 Aircross un equipaggiamento favoloso, di serie o opzionale. Si va dallʼassistente di corsia alla frenata dʼemergenza automatica, fino alle tecnologie di connettività, molto apprezzate dallʼautomobilista italiano. Significa integrare le funzioni degli smartphone, ma anche la ricarica wireless del device e il sistema di navigazione connessa 3D con riconoscimento vocale.

Lʼaspetto meno evoluto è forse la motorizzazione diesel del modello da noi provato. Ma ha la sua efficienza, con un litro si fanno 24/25 km e le emissioni di CO2 superano di poco i 100 g/km, e per chi macina chilometri il gasolio è sempre una soluzione valida. Cʼè lʼottimo cambio automatico, ma chi volesse il manuale a 6 marce lo troverà sul BlueHDI da 100 CV. Quattro i livelli a listino, più la speciale C-Series in arrivo. I prezzi di Citroen C3 Aircross Shine BueHDi 120 CV con cambio automatico partono da 25.000 euro, ma in concessionaria troverete sconti promo da 4.500 euro.