Il viaggio sul Lago di Garda di Citroen C3 Aircross

Tra la serie Origins , che ha celebrato lo scorso anno il centenario di Citroen , e le nuove edizioni speciali C-Series , la C3 Aircross è un fenomeno che viaggia ormai oltre le 250 mila unità vendute. Un traguardo raggiunto in circa due anni e mezzo e segno dellʼapprezzata versatilità del più piccolo fra i crossover della Casa transalpina.

Vediamo il nuovo C3 Aircross in queste immagini suggestive girate sul Lago di Garda. Itinerari sempre molto affascinanti e perfetti per testare unʼauto, perché modulati a tinte miste tra saliscendi, tornanti più o meno veloci, traffico e borghi pittoreschi. Proprio per la sua capacità di modulare la motricità, Citroen C3 Aircross può avventurarsi fuori dalla città e dai sentieri battuti, a suo agio su tutti i terreni grazie al sistema di trazione intelligente Grip Control (un brevetto Citroen). Tante le dotazioni di sicurezza, dallʼHill Assist Descent alle 12 funzioni di assistenza alla guida.

Ma a favore della versatilità gioca anche la connettività, con ben 4 tecnologie (tra cui il Mirror Screen) che consentono di vivere sempre connessi a bordo e quindi di ottenere tutte le informazioni per rendere ogni viaggio più facile e sicuro. Quanto alle nuove versioni C-Series, debuttano su C3 Aircross ma presto arriveranno anche su altri modelli: C3, C4 Cactus, C5 Aircross, Berlingo e C4 SpaceTourer, anche se Citroen si riserva di decidere mercato per mercato.