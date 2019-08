Ritorno alle… Origins 16 agosto 2019 08:15 Il fascino speciale di Citroen C3 Aircross Origins La gamma nata per il centenario del brand

Esclusive, caratterizzate verso lʼalto di gamma, perfette per interpretare il 2019 Citroen, lʼanno del centenario della Casa francese. Sono le versioni “Origins”, una gamma che in Italia già comprende i modelli C3 e C4 Cactus e che adesso si allarga alla C3 Aircross. Il piccolo monovolume è già di per sé uno dei modelli più originali sul mercato, con una modularità degli interni e un’abitabilità da categoria superiore.

Partiamo proprio dagli interni per definire la personalità della serie limitata C3 Aircross Origins. Già la guida beneficia di serie dell’accensione automatica dei fari al buio, della funzione cornering così che il fascio di luce segua le curve, e dei retrovisori richiudibili elettricamente, oltre che della Frenata dʼemergenza automatica. Per tutti i passeggeri, poi, la climatizzazione automatica, i vetri posteriori oscurati, i sensori di parcheggio posteriori e un ambiente connesso con 4 sistemi di connettività possibili e il Citroen Connect Nav con Mirror Screen. I sedili in tessuto Grigio Chiné presenta impunture Gold, mentre il profilo della plancia è color Bronzo.

Allʼesterno questa versione speciale della C3 Aircross propone i cerchi in lega da 16 pollici Matrix Black e la firma “Origins since 1919” sulle porte anteriori. La carrozzeria è proposta in tonalità eleganti e sobrie e sempre con il tetto a contrasto: nei toni del bianco e del grigio abbinati al tetto nero; con carrozzeria nera il tetto invece è bianco. Inoltre, il Pack Color Origins prevede anche le barre al tetto nere e i profili dei fari Bronzo.