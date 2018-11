Mercedes leader nella comunicazione social

Attenzione, però! Siamo soltanto allʼinizio di una tendenza nuova, che crescerà ancora nei prossimi anni. Ma qual è il post che ha avuto il maggior seguito sui social? A vincere stavolta è Toyota, che su Instagram ha postato un articolo dedicato al suo scooter a tre ruote i-Road e intitolato “Cities are becoming more and more crowded. TOYOTA is working on solutions that will change the face of the future - one of them is i-Road”. Ebbene il post è stato condiviso 718.621 volte! Secondo si piazza un post Mercedes e terzo uno di Lamborghini sulla “bellezza e le alte prestazioni della Aventador SVJ sulle strade del Portogallo”. A guardare la supercar oltre mezzo milione di persone.