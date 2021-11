Monopattini elettrici, da Mopar arriva il fascinoso 500 Iride

500 Iride by Mopar 1 di 23 2 di 23 3 di 23 4 di 23 5 di 23 6 di 23 7 di 23 8 di 23 9 di 23 10 di 23 11 di 23 12 di 23 13 di 23 14 di 23 15 di 23 16 di 23 17 di 23 18 di 23 19 di 23 20 di 23 21 di 23 22 di 23 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Disegnato dal Centro Stile Fiat, in collaborazione con Compagnia Ducale, il monopattino elettrico 500 Iride è il veicolo ideale per l’ultimo miglio e risponde perfettamente alla mission Stellantis di promuovere una mobilità sostenibile, accessibile e distintiva. Oltre al nome, il monopattino elettrico cita la 500 anche nel design, basti vedere il proiettore circolare sotto il manubrio, che ricorda gli iconici fari del “Cinquino”. Altri aspetti del design sono lʼampia pedana, gli pneumatici a camera dʼaria da 10 pollici, lʼammortizzatore posteriore e il display integrato. Tutto racchiuso in 15 chili, e oltretutto il monopattino si piega facilmente per riporlo nel bagagliaio.

Con il suo motore da 250 Watt, 500 Iride assicura unʼautonomia fino a 30 km con una singola ricarica, alla velocità massima di 25 km/h, come da norme attuali (che scenderanno poi a 20 km/h). il tempo di ricarica delle batterie è di circa 4 ore e mezzo. Direttamente dall’App, che funge da chiave elettronica, si può impostare il mantenimento della velocità di crociera (Cruise Control) oppure scegliere una delle 4 modalità di guida disponibili: “Normal”, “Sherpa” per ridurre al minimo il consumo di energia, “Sport” per una guida più vivace; “pedestrian mode” per l’utilizzo nella aree pedonali a 6 km/h. Sempre tramite l’App è possibile condividere lʼuso del mezzo fino a 4 persone.

500 Iride è disponibile in tutte le concessionarie Fiat e sul Mopar Store in tre tinte: Celestial Blue, Cloud Gray e il nuovo Red che nasce dalla collaborazione tra Fiat e (RED) e abbiamo visto sulla Nuova 500. 500 Iride costa 699 euro e inclusi sono la borsa specifica e il caricatore da 12V per fare il “pieno” di energia direttamente dall’auto. Ha due anni di garanzia e beneficia dellʼassistenza diretta tramite App e call center.

