Michelin verso la produzione Carbon Neutral entro il 2050

Generare Profitto, rispettando le Persone e il Pianeta . Michelin ha annunciato la strategia delle tre “P” ‒ People, Planet, Profit ‒ per promuovere lo sviluppo eco-sostenibile e riuscire, entro il 2050, a essere unʼazienda Carbon Neutral . In mezzo, entro il 2030, il traguardo intermedio della riduzione del 50% delle emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 2010.

Le ambizioni Michelin per diventare CO2 Neutral Ufficio stampa 1 di 16 Ufficio stampa 2 di 16 Ufficio stampa 3 di 16 Ufficio stampa 4 di 16 Ufficio stampa 5 di 16 Ufficio stampa 6 di 16 Ufficio stampa 7 di 16 Ufficio stampa 8 di 16 Ufficio stampa 9 di 16 Ufficio stampa 10 di 16 Ufficio stampa 11 di 16 Ufficio stampa 12 di 16 Ufficio stampa 13 di 16 Ufficio stampa 14 di 16 Ufficio stampa 15 di 16 Ufficio stampa 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per sostenere questʼambizione, il colosso di pneumatici svilupperà processi industriali più efficienti e lancerà due nuove gamme di pneumatici “CO2 Neutral”: Michelin e.Primacy e Pilot Sport EV. Dovrà anche diversificare le proprie attività, estendendo la presenza del gruppo Michelin nei settori dei “Servizi & soluzioni inerenti alla mobilità”, nonché dei compositi flessibili, della stampa 3D e persino delle apparecchiature mediche e logistica. Entrerà anche nel settore della produzione di energia rinnovabile a idrogeno, grazie ai sistemi fuel-cell di Symbio, da inizio 2019 filiale del gruppo francese.

L’Italia svolgerà un ruolo fondamentale in questa evoluzione. Negli stabilimenti di Cuneo e Alessandria Michelin produce, rispettivamente, pneumatici per automobili e per autocarro, dà lavoro a 3.800 lavoratori ed è il primo costruttore italiano con una capacità di oltre 14 milioni di gomme lʼanno. A Torino è inoltre presente il reparto per la produzione di semifiniti e il nuovo European Distribution Center, ma in tutto il Piemonte è fortemente impegnato con istituzioni e università (Politecnico di Torino). La Direzione Commerciale è a Milano, mentre a Pomezia, nel Lazio, cʼè un secondo Centro EDC. Negli ultimi 5 anni Michelin ha investito oltre 308 milioni di euro nel nostro Paese.

Per continuare a crescere in tutti gli indicatori ‒ finanziari, ambientali, sociali, culturali ‒ serve però progredire in termini dʼinnovazione, sicurezza e buone pratiche industriali in ogni stabilimento. Ecco allora i nuovi prodotti: Michelin e.Primacy dedicato ad auto e SUV, prodotto a Cuneo e pneumatico con la più bassa resistenza al rotolamento della categoria; Pilot Sport EV, il primo pneumatico sportivo dedicato alle vetture elettriche ad alte prestazioni, disponibile sia in primo equipaggiamento che in after sales. Grazie alla tecnologia “ElectricGrip Compound”, con mescola più dura al centro del battistrada, offre elevata aderenza per gestire la maggior coppia espressa dalle auto sportive elettriche.

Disponibile dallo scorso marzo in 56 dimensioni, dai 15 ai 20 pollici, Michelin e.Primacy è in grado di superare anche da usurato, dopo aver percorso 30.000 km, le più impegnative prove sul bagnato. Quanto al Pilot Sport EV, entrerà progressivamente in commercio nel corso del 2021 in 16 dimensioni, per cerchi dai 18 ai 22 pollici. Un segmento questʼultimo che crescerà di 8 volte entro il 2024.