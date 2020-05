Federica Pellegrini è il nuovo volto Michelin

Lʼomino Michelin ‒ Bibendum appunto ‒ resterà fedele allʼazienda, dʼaltronde è uno dei loghi più famosi del mondo, riconoscibile ovunque come il simbolo dellʼazienda di pneumatici, ma per il prossimo biennio la nostra Fede sarà lʼAmbassador Michelin. Che accompagnerà la nuotatrice veneta nel viaggio verso lʼOlimpiade slittata al 2021 causa coronavirus. Sarebbe un record fantastico nello sport e nel nuoto in particolare: 5 Olimpiadi, con la prima medaglia dʼargento conquistata a 16 anni ai Giochi di Atene 2004.

Da allora il palmares della Pellegrini è stato un susseguirsi di trionfi: 27 medaglie d’oro internazionali, unʼinfinità di argenti e bronzi, 11 record del mondo tra 200 e 400 stile libero, fra cui il più prestigioso e ancora imbattuto sui 200 stile libero in vasca lunga: 1’52”98. Insomma unʼatleta che della longevità agonistica ha fatto una disciplina dello spirito, e forse sta qui il connubio con Michelin e il suo slogan “Performance Fatte Per Durare”. “Un motivo dʼorgoglio ‒ racconta Fede ‒ e impegnarsi a restituire il massimo a chi crede in te è una questione di rispetto”. La partnership sarà accompagnata dall’hashtag #UnNuovoViaggio.