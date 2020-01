Kymco People S 300i, scooterone dʼassalto

Sella bassa ‒ alta appena 79 cm da terra ‒ e ottima ergonomia, il nuovo scooterone del player asiatico si fa forte di una robusta forcella teleidraulica con escursione di 110 millimetri, che permette di affrontare con facilità tombini, buche e pavé. Il mezzo ideale per le città italiane insomma, lo dimostrano anche i freni a disco anteriore e posteriore con ABS Bosch. People 300i S è la punta di diamante di una gamma che già conta sulle versioni 125 e 150, ma è nella fascia di cilindrata 300 che Kymco lancia la sua offensiva di prodotto per il 2020, con Agility 300i e lʼX-Town 300 a far compagnia al People S 300i.

Esteticamente, spiccano i gruppi ottici full LED anteriore e posteriore e la sella in pelle, ma un bel colpo dʼocchio lo regala anche il portapacchi col pratico bauletto da 35 litri, fornito di serie in tinta con la carrozzeria. I cerchi sono in lega leggera da 16 pollici e hanno un disegno a cinque razze sdoppiate. Calzano pneumatici da 110 mm all’anteriore e 140 al posteriore.

Il motore monocilindrico del People S 300i con raffreddamento a liquido eroga una potenza di 28 CV e una coppia anchʼessa di 28 Nm a 6.500 giri. A listino sarà commercializzato a partire da 5.390 euro, con bauletto e Noodoe Navigation di serie, ma la promozione lancio offre People S 300i da 4.590 euro.