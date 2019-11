Il tridente Moto Morini colpisce il pubblico di Eicma

Moto Morini e Milano , un amore profondo, anche se le origini e la sede dellʼazienda sono spartite tra la via Emilia e il pavese. Lʼanno scorso, però, Moto Morini portò a Eicma la Milano , bella limited edition prodotta in soli 30 esemplari. Da quella base nasce adesso la “ Seiemmezzo ”, una delle grandi sorprese di questʼanno, insieme alla Super Scrambler 1200 e alla Adventure X-Cape .

Tre novità importanti e tutte diverse fra loro, segno di una ritrovata verve creativa del brand. Partiamo dalla Super Scrambler 1200 e dalla sua originale impostazione offroad, che include la forcella telescopica rovesciata da 46 mm di diametro e il mono-ammortizzatore posteriore, fino agli pneumatici tassellati Pirelli Scorpion Rally STR. A spingerla è il motore bicilindrico di 1.187 cc da 116 CV a 8.000 giri, per una coppia massima di 108 Nm (a 7.000 giri) che assicura ottimi slanci e progressioni. Una scrambler per tutti gli usi, che Moto Morini produrrà interamente in Italia a partire dal 2020.

La nuova Moto Morini 6 1/2 ‒ o “Seiemmezzo” ‒ è una naked dalla linea corta e priva di codino, con la sella non molto alta (825 mm) e la guidabilità come mantra. Lo si percepisce a vista dal manubrio largo e dal comfort che deriva dal faro anteriore full LED, ma la moto è soprattutto pensata per lʼuniverso custom, cioè la personalizzazione libera lasciata al cliente. Il bicilindrico di 650 cc è disponibile anche depotenziato per chi ha la patente A2 ed è abbinato al cambio manuale a 6 marce.

Lo stesso motore è montato pure sulla X-Cape, adventure bike versatile che monta una ruota anteriore da 19 pollici e adotta una forcella regolabile da 50 mm. È il prodotto più divertente dei tre, ideale tanto sui passi di montagna quanto sui sentieri sterrati, ma la sella alta 83 cm e il comfort di guida (anche per il passeggero) la rendono fruibile anche in città. Tra le chicche della X-Cape, lo schermo TFT a colori è da 7 pollici, i fari full LED, il parabrezza regolabile con una sola mano e il portapacchi con ampi maniglioni per il passeggero.