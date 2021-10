Con Leasys lʼibrida plug-in Jeep Compass 4xe è Unlimited

Lʼelettrificazione apre una seconda era in casa Jeep . A 80 anni dalla nascita del primo modello ‒ il leggendario Willys militare del 1941 ‒ la tecnologia ibrida plug-in ha fatto questʼanno la sua comparsa sui modelli Jeep, come la Compass di cui vediamo in queste immagini la versione 4xe . Altri 80 anni allʼinsegna del claim “Jeep Life Electrified” si aprono così allʼorizzonte del brand americano.

Jeep Compass Unlimited con Leasys 1 di 20 2 di 20 3 di 20 4 di 20 5 di 20 6 di 20 7 di 20 8 di 20 9 di 20 10 di 20 11 di 20 12 di 20 13 di 20 14 di 20 15 di 20 16 di 20 17 di 20 18 di 20 19 di 20 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

In Italia, con l’offerta Unlimited pensata da Leasys, il Suv è proposto a condizioni di estremo favore. Con una rata di 319 euro al mese per 36 mesi (e anticipo di 9.950 euro), Jeep Compass 4xe è offerto con chilometri e ricariche illimitate presso tutti i Leasys Mobility Store. Unʼoccasione per garantire un’esperienza di guida elettrificata completa e senza pensieri, poiché racchiude in un’unica formula tutti i servizi necessari per vivere il noleggio senza le preoccupazioni legate alla gestione dell’auto. Da quando è stata lanciata la scorsa primavera, Jeep Compass 4xe è peraltro la vettura ibrida plug-in più venduta dʼItalia.

Ma non è finita qui. Essendo “Unlimited”, cioè illimitata, l’offerta Leasys per Jeep Compass 4xe include nella rata mensile lʼassicurazione RC Auto, il furto/incendio, la riparazione danni, lʼassistenza stradale, la manutenzione ordinaria e straordinaria. Recandosi presso i Leasys Mobility Store è poi possibile ricaricare le batterie che alimentano il powertrain elettrico senza limiti nel corso dei 36 mesi. Un vantaggio economico sostanzioso, al quale aggiungere il comfort del sistema di infomobilità I-Care, con cui monitorare da remoto lo stato dell’auto, mentre l’app Leasys UMove pone a portata di smartphone la totalità dei servizi Leasys.

Con la formula “Unlimited”, Jeep e Leasys intendono favorire lʼaccesso alla mobilità sostenibile. Il noleggio di vetture elettrificate offre svariati vantaggi, tra questi la e-mobility card di Leasys, con la quale ricaricare i veicoli presso le colonnine della rete pubblica EnelX oppure, gratuitamente, i Leasys Mobility Store e le colonnine e-Parking installate nelle stazioni e aeroporti italiani e facilmente invidiabili tramite l’app UMove. I cavi sono inclusi nellʼequipaggiamento di Compass 4xe.