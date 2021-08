BMW 320e Touring, oltre lʼibrido cʼè di più

Cʼè un vantaggio nel travaso della tecnologia ibrida plug-in su automobili già note ed esistenti. Consiste nel non perdere le qualità del prodotto standard con motori termici tradizionali, nel caso della BMW 320e Touring significa non perdere la dinamicità propria di una Bmw e la funzionalità della carrozzeria wagon della BMW Serie 3 . Due belle cose per unʼauto fatta per macinare chilometri a velocità sostenute.

Tgcom24 ha provato questa settimana lʼibrida ricaricabile tedesca, che con la sua trazione posteriore conferma per intero il piacere di guida che una Bmw può regalare, anche in salsa ibrida. Il powertrain eDrive (ormai alla 4° generazione) si basa su due motori: il 4 cilindri benzina 2.0 da 163 CV e sullʼelettrico da 113 CV, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 12 kWh. La potenza complessiva è pari a 150 kW (204 CV) ed è splendidamente gestita dal cambio automatico Steptronic a 8 rapporti, molto fluido e preciso negli innesti. Si sa, quando la nostra BMW 320e va in elettrico soltanto, le prestazioni scendono, ma 140 km/h di velocità massima non sono pochi, sono quelli giusti per le nostre autostrade.

Considerando poi i 350 Nm di coppia massima, ecco che le accelerazioni da 0 a 100 scendono sotto gli 8 secondi (7,9 per lʼesattezza, e la 320e berlina fa anche meglio con 7,6 secondi). Visto poi che la marcia in modalità full electric è comunque limitata a una cinquantina di chilometri, quando si usano entrambi i motori la wagon tedesca può raggiungere i 220 orari, ma non siamo in Germania per scoprirlo direttamente… La dinamicità è dunque assicurata, il buon nome BMW non viene meno, in più cʼè però il dato fantastico dei consumi: 1,9 litri per fare 100 km nel ciclo misto sono unʼoverdose di sostenibilità, per lʼambiente (emissioni di CO2 di 44 g/km) e per le nostre tasche.

Il tutto sapendo di poter contare su un abitacolo spazioso e un bagagliaio da 410 litri, che arriva fino a 1.420 litri abbattendo i sedili posteriori. E veniamo alla praticità della versione ibrida elettrica: BMW ci fornisce allʼacquisto due tipi di cavi di ricarica, e in base alla potenze delle colonnine servono due ore e mezzo circa per arrivare allʼ80% di carica, ma se abbiamo il tempo (e la pazienza) di aggiungere unʼaltra oretta arriviamo al 100%. Indispensabile la My BMW App per gestire le funzioni da remoto, ma cʼè di più: si chiama GeoFencing ed è la funzione che consente di entrare nelle aree ZTL e nei centri storici (eDrive Zone) sempre in modalità elettrica. Senza subire multe! Lo fa grazie al Gps che riconosce le zone e adatta la modalità giusta!

È solo una delle tante possibilità che offre la nuova strumentazione digitale delle BMW di ultima generazione (BMW Live Cockpit Plus con Connected Package Professional). Il servizio è già presente in 80 città europee, ma in Italia limitato a Roma, Milano e Torino. Altra chicca tecnologica è il Drive Recorder per registrare e condividere video fino a 40 secondi della strada che si sta percorrendo. In caso dʼincidente, il Drive Recorder salva in automatico il video dei 20 secondi prima e 20 dopo lʼimpatto. La nuova BMW 320e Touring costa da 50.300 euro, ma lʼecobonus statale fino a 6.500 euro è pienamente fruibile.