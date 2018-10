Voto Afghanistan, decine di vittime in numerosi attentati ai seggi elettorali

L'Afghanistan è andato al voto in un clima di violenze, con almeno 50 morti e 100 feriti in una serie di attentati, mentre l'organizzazione delle elezioni nei seggi saltava e molti elettori sono stati costretti a lunghe attese per poter votare. I talebani e l'Isis ) avevano apertamente avvertito la popolazione che ci sarebbero stati attentati ai seggi. Così è avvenuto: decine di attacchi sono stati segnalati in tutto il Paese.