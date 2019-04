Virginia, cinque escursionisti rimasti intrappolati in una grotta

Sono ore d'ansia negli Stati Uniti, in Virginia, per salvare cinque uomini rimasti intrappolati in una caverna in una zona montagnosa nei pressi di Cleveland. All'origine dell'emergenza un nubifragio. Ad entrare nella cosiddetta "caverna dei ciclopi", erano stati in sei, ma uno degli escursionisti è uscito lanciando l'allarme. L'uomo ha descritto i suoi compagni esausti, senza acqua né cibo e con iniziali problemi per il freddo.