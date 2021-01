Usa, via libera all'esecuzione della prima donna in 70 anni

ansa

Una Corte d'appello americana ha dato il via libera all'esecuzione di Lisa Montgomery, l'unica donna attualmente nel braccio della morte nel Paese: il 12 gennaio, Montgomery sarà la prima detenuta in un carcere federale ad essere giustiziata in quasi 70 anni. La donna ha strangolato nel 2004 una signora incinta ed estratto dal suo corpo il feto, che poi aveva rapito.