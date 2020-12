Usa, eseguita sentenza capitale per il condannato a morte più giovane | Prima di morire ha chiesto scusa alle vittime

Afp

Il detenuto nel braccio della morte Brandon Bernard è stato giustiziato in Indiana dopo che le richieste di clemenza sono state respinte dalla Corte Suprema. Bernard, 40 anni, era stato condannato per omicidio nel 1999 da adolescente, diventando così il più giovane detenuto ad essere giustiziato in 70 anni. Previste altre 4 esecuzioni prima della fine della presidenza Trump con le quali la sua amministrazione sarà quella ad averne eseguite di più.