Una bambina di 10 anni, Kambrie Horsley, è morta dopo essere stata colpita in testa da un sasso caduto sul parabrezza dell'auto del padre. E' accaduto nell'Idaho, Stati Uniti. Kambrie era in viaggio con il genitore, quando un autocarro ha spostato da terra una pietra scagliandola inavvertitamente verso di loro. Il padre ha portata subito la piccola in ospedale, dove poi è morta.