Ue, Juncker: "Italia in situazione difficile, rispetti i patti"

"Non ho paragonato l'Italia alla Grecia, ma certamente l'Italia si trova in una situazione difficile. Spetta ai politici italiani impostare misure che consentano al Paese di rimanere entro gli obiettivi di bilancio concordati". Lo afferma il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ribadendo che "se tutti chiedessero una deroga alle regole, l'euro sarebbe in pericolo".