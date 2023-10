Macron rassicura Zelensky su sostegno a Kiev | Putin: "L'Ucraina sta già pensando all'avvio di negoziati di pace"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 603.

Macron rassicura Zelensky sul sostegno all'Ucraina. Fonti informate hanno rivelato al Wall Street Journal che l'Ucraina ha lanciato per la prima volta missili Atacms forniti dagli Usa contro i russi. Putin è in Cina per il bilaterale con il "caro amico" Xi Jinping, Il presidente russo dichiara vicinanza con Pechino mentre Xi afferma: tra Cina e Russia fiducia reciproca, coordinamento strategico efficace. Dopo l'incontro, il capo del Cremlino afferma: "L'Ucraina sta già pensando all'avvio di negoziati di pace". Ma intanto Kiev annuncia di aver colpita la base militare russa di Kursk provocando ingenti danni.