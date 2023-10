Kiev: colpiti due aeroporti russi occupati, decine di morti | Usati missili Usa a lungo raggio | Orban in Cina incontra Putin e Xi

La guerra in Ucraina giunge al giorno 602.

Fonti informate hanno rivelato al Wall Street Journal che l'Ucraina ha lanciato per la prima volta missili Atacms forniti dagli Usa contro i russi. Putin si reca in Cina per incontrare il "caro amico" Xi Jinping, in occasione di un importante vertice multilaterale che vedrà riuniti i rappresentanti di circa 130 Paesi per il forum "Nuove vie della seta". Il presidente russo dichiara che le proposte di Pechino per risolvere il conflitto "potrebbero costituire la base per una soluzione pacifica" e anche che "nessuno sano di mente dovrebbe lasciare aperta la possibilità di una guerra tra potenze nucleari". Kiev annuncia la distruzione nella notte di 9 elicotteri e infrastrutture russe in due aeroporti occupati a Lugansk e Berdyansk, con "decine di soldati russi uccisi o feriti".