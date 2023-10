Zelensky: "La crisi in Medio Oriente potrebbe distogliere l'attenzione dall'Ucraina"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 595.

Il presidente Zelensky si dice preoccupato che l'attacco di Hamas a Israele e la crisi in Medio Oriente possano distogliere l'attenzione dall'Ucraina, e accusa Mosca. Poi lancia il suo appello alla Nato chiedendo che la comunità internazionale si unisca contro il terrorismo e paragona le tattiche utilizzate in Ucraina e in Israele: "Non si può tacere". Inoltre collega Teheran alle due operazioni e avverte: "Non può dire di non avere nulla a che fare con ciò che sta accadendo nel nostro Paese se vende droni Shahed ai russi e non può affermare di non avere legami con l'attacco a Israele se i suoi funzionari dicono di sostenere Hamas". Secondo Kiev "Mosca e Minsk pianificano un falso attacco in Bielorussia" per poi accusare l'Ucraina.