Ucraina, Putin: "Impossibile una guerra tra potenze nucleari" | Offensiva russa a est: Kiev ammette la fase difficile

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha affermato che il governo sta lavorando per evacuare 260 cittadini da Gaza e per far uscire altri ucraini da Israele. L'ambasciata ucraina in Israele ha fatto sapere sui social media che 207 cittadini ucraini, tra cui 63 bambini, sono stati evacuati da Tel Aviv e arrivati in Romania, mentre altre 155 persone sono giunte oggi nel Paese con un altro volo.