Ucraina, Nancy Pelosi elogia il ruolo guida dell'Italia nei negoziati

La Speaker del Congresso americano, Nancy Pelosi, ha lodato, nell'ambito della crisi Ucraina, il "forte ruolo guida" assunto dall'Italia, improntato a un impegno "a tutto campo a favore della pace e della diplomazia".

"Non si può negare l'importanza dei negoziati in questa crisi internazionale, e plaudo al ruolo che Roma ha svolto all'interno della Nato e dell'Unione Europea", ha affermato la Pelosi, che è in visita in Italia.