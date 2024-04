Russia: "Disponibili a dialogare sull'Ucraina con la Francia"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 771.

La Russia si dice disponibile a dialogare con la Francia sul conflitto in corso. Parigi smentisce però Mosca e afferma di "non aver accettato né proposto alcunché". Zelensky dal canto suo sostiene che Mosca "si prepara a mobilitare altri 300mila soldati". Secondo alti ufficiali ucraini che hanno prestato servizio sotto il generale Zaluzhny, il quadro militare è cupo: c'è il grande rischio che le linee del fronte crollino ovunque i generali russi decidano di concentrare la loro offensiva. In questo scenario, il segretario generale della Nato Stoltenberg dice che sarà il "ruolo più forte della Nato" a porre fine alla guerra. Tajani: "Aperti al fondo Nato per Kiev, ma vanno capiti i dettagli". Il ministro degli Esteri Kuleba chiede di consegnare all'Ucraina tutti i missili Patriot disponibili. Kiev riceverà dalla Finlandia aiuti militari pari a 188 milioni di euro. Intanto dopo gli attacchi russi del 22 e 29 marzo, l'azienda elettrica ucraina Dtek ha perso l'80% della sua capacità di produzione. Mattarella: "Ancora più impegno contro l'aggressione russa".