Mosca: "Le 150mila nuove reclute non andranno in Ucraina | Citeremo in giudizio Kiev per terrorismo"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 769.

L'arruolamento di circa 150mila nuove reclute in Russia, sulla base di un decreto firmato da Putin, rientra nella normale chiamata di leva primaverile e "non ha nulla a che vedere" con il conflitto in Ucraina, dove questi soldati non saranno inviati. Lo precisa il ministero della Difesa russo. La portavoce degli Esteri Zakharova dice che il Cremlino citerà in giudizio Kiev per terrorismo aggiungendo che la comunicazione non riguarda l'attacco al teatro. Intanto Mosca ha colpito con bombardamenti 16 insediamenti nella regione di Kherson nelle ultime 24 ore, provocando la morte di almeno un civile e il ferimento di altri due. Le autorità russe hanno chiesto a Kiev l'arresto e l'estradizione di coloro che sono coinvolti negli attacchi in Russia, tra cui il "capo della Sbu Vasiily Malyuk".