Zelensky: "Solo il rafforzamento dell'Ucraina è garanzia di pace" | Mosca annuncia strage di militari, Kiev smentisce

Un segnale di avvertimento che dice "stop mine" sia in ucraino sia in russo nella regione del Donetsk

Il Donetsk devastato dai russi, tra case distrutte e villaggi in fiamme

La guerra in Ucraina giunge al giorno 320.

Per Zelensky "solo il rafforzamento dell'Ucraina, solo i successi dell'Ucraina, solo il ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina, sono garanzie per il ripristino della pace". Durante un'operazione di rappresaglia per l'attacco ucraino a Makiivka, le forze armate russe hanno ucciso oltre 600 militari ucraini a Kramatorsk con un massiccio raid missilistico. Kiev però smentisce la versione del Cremlino, parlando di "sciocchezze".