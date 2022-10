Ucraina, Putin: "Non useremo l'arma nucleare" | Casa Bianca: "Dal leader del Cremlino nessuna novità"

La guerra in Ucraina giunge al 247esimo giorno.

Putin torna a puntare il dito contro Kiev, affermando che Zelensky "rifiuta i negoziati con la Russia su ordine degli Stati Uniti". Poi spiega che Mosca "non ha bisogno di usare un'arma nucleare in Ucraina". Secondo la Casa Bianca, le parole del leader del Cremlino, che si è detto disposto al dialogo con Washington, "non sono molte nuove e non hanno indicato un cambio nei suoi obiettivi strategici". Intanto Kiev non esclude che la Russia possa ricorrere a esplosioni della centrale nucleare di Zaporozhzhia "per provocare un disastro incolpando l'Ucraina".