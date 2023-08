Ucraina, Rutte: da Olanda e Danimarca F-16 a Kiev | Copenaghen: li invieremo quando ci saranno le condizioni | Zuppi: "L'Ue non fa abbastanza per la pace"

Volodymyr Zelensky sarà probabilmente ad Atene e parteciperà oggi a una cena con i leader dei Paesi dei Balcani occidentali ospitata dal premier greco Kyriakos Mitsotakis. Lo riporta il portale del quotidiano greco To Vima citando fonti informate. La visita del presidente ucraino non è stata ufficializzata per motivi di sicurezza.