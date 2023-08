Ucraina, torna Playboy: in copertina una modella ferita in un raid

Iryna è sopravvissuta ma porta ancora sul suo corpo i segni del conflitto. Per questo posa su Playboy come una sorta di sexy e coraggiosa guerriera.

In Ucraina torna Playboy. Sospeso l'anno scorso, lo storico magazine ha scelto per la copertina del primo numero dall'inizio della guerra Iryna Bilotserkovets, modella e conduttrice televisiva che posa con un bikini di metallo e una benda sull'occhio, quello che ha perso durante un attacco a Kiev nei primi giorni dell'invasione.

La storia di Iryna Bilotserkovets "Questa è la storia di un’incredibile sete di vita" si legge sul sito ufficiale del magazine. Moglie di un collaboratore del sindaco, Irina si è trovata coinvolta nel raid mentre era in auto con i suoi bambini. "Ricordo solo un forte dolore alla testa e che ho avuto il tempo di rallentare". Poi il trasferimento in una clinica di Berlino e diverse operazioni, ma per il suo occhio non c'era già nulla da fare.

Ero come Frankestein Tante le cicatrici che porta sul corpo e non facili da mostrare per una donna abituata a lavorare con la bellezza. La modella ricorda ancora la prima volta che si è guardata allo specchio: "Senza un occhio, tubi che spuntano da ogni parte, capelli rasati dall'intervento chirurgico. Punti, cicatrici, ferite ovunque. Ero come Frankenstein".