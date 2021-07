Dolly Parton rientra nelle vesti di coniglietta di "Playboy" per fare un regalo al marito

Tgcom24 1 di 12 Dal Web 2 di 12 Da video 3 di 12 IPA 4 di 12 IPA 5 di 12 IPA 6 di 12 IPA 7 di 12 IPA 8 di 12 IPA 9 di 12 IPA 10 di 12 IPA 11 di 12 IPA 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il ruolo di coniglietta Dolly Parton piace proprio. E così dopo aver espresso qualche tempo fa il desiderio di posare nuovamente "Playboy", ora che la celebre rivista non c'è più si è vestita da coniglietta da sola come regalo di compleanno per suo marito Carl. "Pensa che io sia ancora una ragazza sexy dopo 57 anni insieme - ha detto in un video su Twitter -, e di certo non cercherò di dissuaderlo".