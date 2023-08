Ong ucraina: i russi chiedono soldi alle famiglie dei loro caduti per restituire i corpi

Altre testimonianze raccolte dal New York Times riferiscono che i morti russi vengono registrati come "dispersi" per non pagare gli indennizzi ai familiari

18agosto

Secondo la Ong, i commissari militari si giustificano con le famiglie dicendo che il recupero dei cadaveri al fronte è un'attività pericolosa, e per questo è necessario pagare per procedere; altrimenti è possibile che la restituzione dei corpi avvenga dopo molto tempo.

Secondo altre testimonianze riportate dal New York Times, poi, in diversi casi ai soldati russi è stato ordinato di non recuperare i corpi dei compagni caduti sul campo di battaglia. Il motivo, secondo il quotidiano, è che in questo modo questi soldati possono essere registrati come "dispersi" invece che come "caduti", e così non è necessario pagare un indennizzo alle famiglie. "C'erano corpi ovunque - ha raccontato uno dei soldati al New York Times - ma nessuno si curava di recuperarli per questo motivo".