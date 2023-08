Nicolas Sarkozy: "Sulla Crimea non si torna indietro", è polemica

Nicolas Sarkozy: "I russi sono diversi da noi"

La crisi ucraina è al centro di un'intervista fiume che l'ex capo dello Stato francese concede a Le Figaro, in cui traccia senza indugio la sua personale idea su come uscire dall'impasse nello scontro tra Mosca e Kiev. Idea che non coincide però con il percorso fino a ora intrapreso dalle cancellerie occidentali, Quai d'Orsay ed Eliseo compresi. Poco importa, evidentemente, per l'ex presidente che si esprime dapprima sui rapporti con Mosca e dice: "I russi sono slavi. Sono diversi da noi. La discussione è sempre difficile e ha causato molti malintesi nella nostra storia comune. Nonostante questo noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi". Poi su Putin: "Ha sbagliato, quello che ha fatto è grave e si traduce in un fallimento, ma una volta detto questo bisogna trovare una via d'uscita. La Russia è un vicino dell'Europa e tale rimarrà".