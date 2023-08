Ucraina, Zelensky silura i capi del reclutamento: "Via la corruzione"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 535.

Zelensky licenzia tutti i funzionari regionali incaricati del reclutamento militare per sradicare un sistema di corruzione che consente ai coscritti di sfuggire all'esercito, mentre sul terreno proseguono gli attacchi russi, con bombe e missili ipersonici. Un raid uccide un bimbo nell'ovest. Prosegue anche l'invio di droni ucraini su Mosca, con l'intelligence che avverte: "I moscoviti si aspettino un aumento dei raid". Biden chiede al Congresso Usa altri 24 miliardi per Kiev. Palazzo Chigi: tecnici italiani per restaurare cattedrale di Odessa.