Zelensky: "L'Ue approvi entro il 2023 i negoziati per l'adesione ucraina" | Erdogan a Putin: "La fine del patto sul grano non giova a nessuno"

Fotogallery - Kiev, via lo stemma sovietico dalla Statua della Madre Patria

La guerra in Ucraina giunge al giorno 526.

Secondo Zelensky, il Consiglio europeo dovrebbe approvare la decisione di avviare i negoziati per l'adesione del Paese all'Ue entro il 2023. Sale la tensione al confine tra Polonia e Bielorussia. Varsavia denuncia una violazione dello spazio aereo e invia nuove truppe. Nel colloquio telefonico con Putin, il presidente turco Erdogan afferma che la fine dell'accordo per le esportazioni di grano dall'Ucraina non gioverà a nessuno. Intanto la Russia annuncia esercitazioni militari nel Mar Baltico.