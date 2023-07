Droni ucraini su Mosca e la Crimea, Zelensky: "La guerra torna in Russia" | Kiev conferma i colloqui di pace in Arabia Saudita

La guerra in Ucraina giunge al giorno 523.

Dopo l'attacco a Mosca con tre droni, Zelensky avverte: "La guerra sta tornando in Russia. È un processo inevitabile, naturale e assolutamente giusto". Kiev conferma l'avvio di colloqui di pace in Arabia Saudita, ma la Russia non sarà presente. Nella capitale ucraina sono iniziati i lavori per lo smantellamento dello stemma sovietico dalla Statua della Madre Patria e la sostituzione con il Tridente della Pace.