Missile di Mosca colpisce un condominio a Dnipro, 9 feriti | Wfp (Onu): nessuna offerta di grano gratuito da Mosca

La guerra in Ucraina giunge al giorno 521.

Un missile russo ha colpito un palazzo a Dnipro: nove le persone rimaste ferite. Precedentemente era stata Mosca a "denunciare" un attacco in una città russa al confine con l'Ucraina. Dopo le parole di Putin, che aveva aperto alla possibilità di regalare grano ai Paesi africani, il Wfp (Onu) fa sapere che da Mosca non è arrivata alcuna offerta. Kiev intanto è in allerta: "I russi radunano forze per attaccare le zone costiere".