La guerra in Ucraina giunge al giorno 517.

Allarme aereo nella notte a Kiev e in 11 regioni. Attacco con droni su Mosca: colpiti diversi edifici. Gli 007 di Jiev hanno rivendicato l'azione. Per il Cremlino si è trattato di un "atto terroristico". Intanto, dopo i raid su Odessa che hanno distrutto la Cattedrale ortodossa della Trasfigurazione, Zelensky chiede "più sistemi di difesa anti-aerea". Incontrando Putin, Lukashenko afferma di essere "infastidito" dal gruppo Wagner, poiché "vuole marciare su Varsavia". Kiev: "In una settimana liberati 16 km quadrati a est e sud". Dagli Usa altri 400 milioni di dollari di aiuti militari all'Ucraina.