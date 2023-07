Ucraina, intesa con la Croazia per il trasporto del grano | Nuova legge: Mosca può arruolare fino a 5 milioni di soldati

La guerra in Ucraina giunge al giorno 524.

Kiev conferma l'avvio di colloqui di pace in Arabia Saudita, ma la Russia non sarà presente. Mosca: "Drone di Kiev contro stazione di polizia in Russia". Intanto "nuove leggi della Duma, che facilitano l'arruolamento dei cittadini, consentono di richiamare in guerra fino a cinque milioni di russi": lo ha scritto il media indipendente Novaya Gazeta. "Abbiamo concordato la possibilità di utilizzare i porti croati sul Danubio e sul Mare Adriatico per il trasporto del grano ucraino", ha rivelato ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.