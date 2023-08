Lukashenko: "Aiutiamo Mosca ma non entriamo in guerra" | Sale la tensione nel Mar Nero: Ankara "avvisa" Mosca

La guerra in Ucraina giunge al giorno 541.

Secondo Kiev, la guerra ha provocato danni all'ambiente per 52 miliardi di euro. Kuleba ribadisce che l'Ucraina non rinuncerà ai suoi territori per aderire alla Nato, mentre si lavora per ottenere un invito al prossimo G20, in India a settembre. Il portavoce dell'aeronautica ha dichiarato che Kiev non potrà utilizzare i caccia F-16 il prossimo autunno e inverno, mentre il battaglione Azov torna al fronte, dove è già impegnato a combattere. Lukashenko: "Il conflitto in Ucraina poteva essere evitato, e può essere fermato anche ora". Sale la tensione nel Mar Nero dopo che una nave turca è stata quasi colpita dai russi. E Ankara "avvisa" Mosca: "Niente escalation".