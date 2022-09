Ucraina, Erdogan a Putin: "Referendum ha aumentato le tensioni"

"Il referendum nel Donbass sull'annessione alla Russia ha esacerbato le tensioni tra Mosca e l'Occidente".

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non nasconde le sue preoccupazioni all'omologo russo Vladimir Putin, durante un colloquio telefonico in cui i due leader hanno parlato anche di Ucraina. Erdogan ritiene infatti che la mossa del Cremlino rischi di far scoppiare una terza guerra mondiale, che "sarebbe catastrofica". Dal canto suo Putin ha ribadito le sue convinzioni, spiegando che "è stato fatto tutto all'insegna della trasparenza".