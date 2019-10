Trump: bene chiunque difenda curdi, anche Bonaparte 

Trump torna a ribadire il suo no a un intervento militare Usa dopo l'attacco sferrato dalla Turchia ai curdi in Siria. "Lasciamo che la Siria e Assad proteggano i curdi e combattano la Turchia per la loro terra - ha scritto infatti il presidente Usa su Twitter -. Chiunque voglia aiutare la Siria a proteggere i curdi va bene per me, che sia la Russia, la Cina o Napoleone Bonaparte. Spero che tutti facciano bene, noi siamo a 7mila miglia di distanza".