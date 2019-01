Spagna, uxoricida liberato uccide un'avvocatessa e si suicida

Calvo aveva ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie, Patricia Maurel Conte, 29 anni, nel maggio 2003. Rilasciato nel 2017 grazie alla libertà condizionata, l'uomo ha iniziato una relazione con Rebeca Santamalia Cancer, 47 anni, l'avvocatessa che lo aveva difeso al processo, secondo quanto riferiscono i media spagnoli.



Venerdì, la polizia ha trovato il cadavere della donna, uccisa a coltellate, in un'abitazione a Saragozza, dopo che il marito ne aveva denunciato la scomparsa. Poche ore dopo, Calvo si e' lanciato da un ponte a Tuerel.



Il caso ha scioccato la Spagna. Su Twitter, il premier Pedro Sanchez ha ricordato che 4 donne sono state assassinate in pochi giorni nel Paese e si è impegnato a continuare a combattere la violenza sulle donne. Il tweet è stato visto come una reazione alla presa di posizione di Vox, il partito di estrema destra e molto influente in Andalusia, che vuole fermare gli aiuti legali per le donne picchiate dagli uomini, dicendo che favoriscono ingiustamente la donna.